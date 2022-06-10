Украина не будет просить об отмене санкций против бизнесменов РФ, которые пожелали направить средства на восстановление страны

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10 июня 2022, 16:24 Источник: ТАСС

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Фото: Tarasov/globallook.com

Санкции для Украины не являются разменной монетой, поэтому она не будет ходатайствовать об отмене рестрикций в отношении российских бизнесменов, которые изъявили желание вложить свои средства в восстановление страны. Об этом в интервью газете Financial Times (Великобритания) заявил в пятницу заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, основная цель санкций состоит в том, чтобы остановить боевые действия в Украине, а «не искать условия для их снятия». Поэтому до того, как конфликт будет урегулирован, Киев не станет просить западные страны о смягчении или отмене рестрикций.

«Украина не использует санкции в качестве разменной монеты», - подчеркнул Шурма.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила организовать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции.