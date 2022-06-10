Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила организовать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции

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10 июня 2022, 09:35 Источник: РИА Новости

Министр финансов США Джанет Йеллен, фото с сайта Википедия

Министр финансов США Джанет Йеллен выдвинула идею организовать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на Украине.

В ходе дискуссии, проходящей на площадке газеты The New York Times, Джанет Йеллен заявила о необходимости многочисленной группы стран, которые были бы согласны вводить антироссийские санкции. Как пояснила американская чиновница, создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными, - передает РИА Новости.

В то же время Джанет Йеллен заметила, что принимаемые против России ограничения приводят к росту цен на продукты питания и стоимости топлива на рынке в США.

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо в пятницу объявил о том, что власти страны запрещают с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.