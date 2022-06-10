Власти Японии с 17 июня запретили экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров

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10 июня 2022, 08:37 Источник: РИА Новости

флаг Японии, фото: Ilya Galakhov / globallookpress.com

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо в пятницу объявил о том, что власти страны запрещают с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

Японское правительство приняло решение о расширении санкций против России, введя запрет на поставки товаров, укрепляющих ее промышленную базу, 7 июня.

Япония в рамках антироссийских санкций, принятых после 24 февраля 2022 года, уже запретила экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.

Токио также запретило поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.