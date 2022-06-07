Власти Японии расширили список санкций против России

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7 июня 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

Японский флаг, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Утром во вторник, 7 июня, стало известно, что правительство Японии на фоне текущих событий на Украине приняло решение расширить санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщили в японском МИД.

Санкции японской стороной были введены против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития и реконструкции.

В МИД Японии уточнили, что ограничительные меры, предполагающие заморозку активов на японской территории в случае их наличия и запрет на осуществление финопераций с вышеуказанными организациями, вступают в силу с 7 июня.

Также в Токио приняли решение ввести запрет на экспорт товаров, которые помогают укрепить производственную базу РФ.