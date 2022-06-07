Обозреватель Bloomberg Мишра: санкции против РФ оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире

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7 июня 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

пшеница, Onnye: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/701305/

Обозреватель Панкадж Мишра в статье для Bloomberg написал, что санкции западных стран против Российской Федерации оказались неэффективными. Более того, рестрикции спровоцировали голод в мире.

Панкадж Мишра уточнил, что Вашингтон и его союзники ввели антироссийские санкции без учета последствий для других государств. Обозреватель выразил мнение, что Западу не удалось давить на РФ с помощью рестрикций.

Журналист подчеркнул, что санкции в отношении Москвы оказались неэффективными, но на их фоне миллиарды людей по всему миру были подвергнуты инфляции и голоду.