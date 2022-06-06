Медведев считает, что Европа будет искать «серые» схемы, чтобы получить российскую нефть в обход собственных идиотских санкций

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6 июня 2022, 15:28 Источник: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны будут искать «серые» схемы, чтобы получить российские энергоносители, нефть в обход собственных санкций.

Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Совет ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Европа долго готовила эти санкции, наконец приняла. Комментируя их, Медведев отметил, что Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь окончательно порвать российскую экономику в клочья.

По поводу нефтяного эмбарго политик отметил, что резко отказать от нефти из России – никак. "Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок", - пишет он.

Медведев предполагает, что "европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", и она "столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники".

"И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", - полагает Медведев.