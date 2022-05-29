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В новой стратегии НАТО впервые появится Китай и поменяется статус России, считавшейся партнером альянса

, 19:33 Источник: ТАСС

В новой стратегии НАТО впервые появится Китай и поменяется статус России, считавшейся партнером альянса
Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

В июне на саммите НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, в которую впервые будет включен Китай, а также будет закреплено изменение отношения к России. Об этом в интервью агентству ANSA сообщил в воскресенье представитель Италии в НАТО Франческо Мария Тало.

По его словам, концепция учтет все новые вызовы ХХI века — такие как новые технологии, гибридные и киберугрозы, последствия изменения климата.

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии», - заявил Тало.

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