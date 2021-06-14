Меркель: НАТО нужна новая стратегия из-за России

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2021, 21:35

Фото: соцсети

Североатлантическому блоку есть срочная нужда разработать «новую стратегическую концепцию», поскольку Россия не рассматривает НАТО, как партнёра, а считает её противником, заявил Ангела Меркель. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Канцлер ФРГ Меркель рассказала прессе о необходимости выработки новой стратегии НАТО. «Это связано с тем, что Россия не рассматривает НАТО как партнера, а к сожалению, как противника», - пояснила немецкая канцелерин. Странно, вроде - не глупая тётка, а такое умудрилась упустить. Россия и НАТО уже с лишком как 10 лет с удовольствием смотрят друг на друга через прицел автоматической винтовки, если не сказать - хуже.

Выработку доверили стратегии НАТО-2030 Генсеку блока Йенсу Столтенбергу, предвижу, что она будет верхом некомпетентности, поскольку «премудрый» Йенс столь «силён» в вопросах военного искусства, что даже не может отличить фланга от фронта.

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