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Аргументы Недели Политика 13+

Посол Келин заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев

, 14:31 Источник: ТАСС

Посол Келин заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев
посол РФ в Великобритании, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 29 мая, заявил, что Москва не ставила цель захватить Киев в ходе специальной операции на Украине.

Андрей Келин подчеркнул, что ни президент Российской Федерации, ни другие официальные лица РФ никогда не говорили о намерении захватить Киев. Посол также уточнил, что не верит в возможность захватить или оккупировать столицу Украины, поскольку это большой город.

Келин также выразил мнение, что необходимости наращивать численность российских войск на территории Украины нет.

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