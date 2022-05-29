Посол Келин заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев

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29 мая 2022, 14:31 Источник: ТАСС

посол РФ в Великобритании, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 29 мая, заявил, что Москва не ставила цель захватить Киев в ходе специальной операции на Украине.

Андрей Келин подчеркнул, что ни президент Российской Федерации, ни другие официальные лица РФ никогда не говорили о намерении захватить Киев. Посол также уточнил, что не верит в возможность захватить или оккупировать столицу Украины, поскольку это большой город.

Келин также выразил мнение, что необходимости наращивать численность российских войск на территории Украины нет.