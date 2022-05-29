Украинский бюджет с начала спецоперации РФ получил 6,5 миллиарда долларов от Запада

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29 мая 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

доллар, pixabay.com

Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила в воскресенье, 29 мая, что бюджет страны с начала спецоперации РФ получил от стран-партнеров 6,5 миллиарда долларов.

По словам Екатерины Рожковой, все вышеуказанные средства направляются в бюджет Украины. В сумму, о которой идет речь, входят не только грантовые, но и кредитные средства.

Первый замглавы украинского Нацбанка, однако не уточнила, какая часть денег была получена Киевом безвозмездно, а сколько придется возвращать. Рожкова также не назвала процентную ставку по кредитам, но подчеркнула, что она "низкая".

Кроме того, Екатерина Рожкова заявила, что Украине требуются ежемесячно пять миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета – данные средства Киев рассчитывает получать от международных партнеров.