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27 мая 2022, 07:29

Американская военная техника, AFLO / globallookpress.com

Соединенные Штаты собираются на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи киевской стороне, в него могут войти системы залпового огня. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении CNN.

«США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации», — говорится в публикации, размещенной в отечественном TG-канале.

Согласно сведениям, предоставленным источниками, Вашингтон готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия».

Ранее в пятницу сообщалось, что представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение, по которому киевские военные базы в регионе следует передать России.