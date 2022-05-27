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Путин назвал давление со стороны ряда недружественных государств «практически агрессией»

, 15:19 Источник: ТАСС

Путин назвал давление со стороны ряда недружественных государств «практически агрессией»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу, 27 июня, назвал давление со стороны недружественных государств "практически агрессией".

В рамках выступления по видеосвязи на заседании Владимир Путин подчеркнул, что преимущества интеграционного курса стали особенно очевидными в сложившейся непростой международной обстановке – в условиях "практически агрессии" со стороны ряда недружественных государств

Российский лидер выразил уверенность, что более тесная интеграция даст странам ЕЭС возможность стать сильнее с экономической точки зрения, а также значительно уменьшить зависимость от внешней конъюнктуры.

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