Путин назвал давление со стороны ряда недружественных государств «практически агрессией»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу, 27 июня, назвал давление со стороны недружественных государств "практически агрессией".
В рамках выступления по видеосвязи на заседании Владимир Путин подчеркнул, что преимущества интеграционного курса стали особенно очевидными в сложившейся непростой международной обстановке – в условиях "практически агрессии" со стороны ряда недружественных государств
Российский лидер выразил уверенность, что более тесная интеграция даст странам ЕЭС возможность стать сильнее с экономической точки зрения, а также значительно уменьшить зависимость от внешней конъюнктуры.