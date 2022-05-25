Матвиенко попросила не устраивать «охоту на ведьм» в отношении знаменитостей, выступивших против спецоперации

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25 мая 2022, 13:43 Источник: "Интерфакс"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/globallook.com

Не устраивать охоту на ведьм попросила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на инициативу сенатора Тараканова разработать меры против публичных личностей, не согласных с военной спецоперацией России в Украине.

Сенатор Павел Тараканов предложил поручить комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета разработать меры против деятелей искусства и других известных людей, которые выступили против спецоперации. По его мнению, им должно быть запрещено занимать государственные должности и принимать участие в проектах с госфинансированием.

Однако Матвиенко не одобрила такую инициативу.

«Нам надо, чтобы не было охоты на ведьм, это самое плохое, если такое начнется», - сказала она в ходе заседания Совфеда в среду.

Ранее сообщалось, что известный пародист и ведущий Максим Галкин был уволен с Первого канала за свою позицию в отношении спецоперации.