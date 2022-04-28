Беглого шоумена Максима Галкина уволили с Первого канала за высказывания против СВО

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28 апреля 2022, 15:49

Максим Галкин, Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Телеведущего и юмориста Максима Галкина, который крайне негативно отзывался о начале военной спецоперации ВС России на Украине и даже уехал в Израиль, уволили с Первого канала. Официальным поводом для увольнения стали высказывания против СВО и распространение фейков в своих соцсетях.

Журналисты портала «СтарХит» поинтересовались у пресс-службы Первого канала, как относятся к поступкам Максима Галкина на его работе. Шоумена уже решили заменить в программе «Сегодня вечером», проект вернётся в эфир после длительного перерыва, вероятнее всего 9 мая.

Администрация канала отметила, что не могла пройти мимо крайне негативных высказываний комика. Своё мнение артист выложил в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ).

На днях СМИ сообщали, что против Галкина могут возбудить уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях ВС РФ.