Замглавы МИД России Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с «Азовстали»

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23 мая 2022, 12:12

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с киевской стороной обмена пленных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Замглавы МИД РФ Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с “Азовстали”», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Также дипломат отметил, что Москва готова вернуться за стол переговоров с Киевом при его конструктивной позиции.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что пленных с «Азовстали» будет судить трибунал на территории республики.