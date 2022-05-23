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Денис Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики

, 11:59

Денис Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Все пленные с металлургического комбината «Азовсталь», который находится в городе Мариуполе, содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики. С соответствующим заявлением, как информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру», выступил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Все пленные с "Азовстали" содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики — Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в понедельник сообщалось, что Народная милиция ДНР выложила в интернет видеозапись, на которой запечатлена работа по разминированию саперами «Азовстали».

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