Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Народная милиция ДНР выложила видео разминирования саперами республики и России комбината «Азовсталь» в Мариуполе

, 08:16

Народная милиция ДНР выложила видео разминирования саперами республики и России комбината «Азовсталь» в Мариуполе
Сапер, MOD Russia / globallookpress.com

Народная милиция ДНР опубликовала видео разминирования саперами республики и России металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Данный ролик появился в Telegram-канале НМ.

«Саперные группы Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Народной милицией ДНР проводят разминирование комбината "Азовсталь" и прилегающих к заводу территорий. Работы по разминированию проводятся с привлечением специализированной техники», — прокомментировала выложенные кадры пресс-служба НМ.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов указал, что Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество