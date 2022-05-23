Народная милиция ДНР выложила видео разминирования саперами республики и России комбината «Азовсталь» в Мариуполе

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23 мая 2022, 08:16

Сапер, MOD Russia / globallookpress.com

Народная милиция ДНР опубликовала видео разминирования саперами республики и России металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Данный ролик появился в Telegram-канале НМ.

«Саперные группы Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Народной милицией ДНР проводят разминирование комбината "Азовсталь" и прилегающих к заводу территорий. Работы по разминированию проводятся с привлечением специализированной техники», — прокомментировала выложенные кадры пресс-служба НМ.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов указал, что Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР.