Крымский вице-премьер Мурадов: Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР

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23 мая 2022, 07:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Побережье Азовского моря, Vladimir Sidoropolev / globallookpress.com

Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и Донецкой народной республики. На это, как передает РИА Новости, указал Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Крыма.

«Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Мурадов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Украина в ходе специальной операции Москвы, осуществляемой с 24 февраля, потеряла выход к Азовскому морю.

Ранее сегодня сообщалось, что нацист из Соединенных Штатов Кент Маклеллан, который мог участвовать в боевых действиях на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», заявил о получении украинского гражданства.