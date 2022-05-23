РИА Новости: нацист из США Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на «Азовстали», сообщил о получении гражданства Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

23 мая 2022, 07:41

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Нацист из Соединенных Штатов Кент Маклеллан, который мог участвовать в боевых действиях на территории расположенного в Мариуполе металлургического комбината «Азовсталь», заявил о получении украинского гражданства. Об этом информирует РИА Новости.

«Известный нацист из США Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь", сообщил о получении гражданства Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи киевской стороне.