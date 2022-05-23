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Жозеп Боррель: военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине

, 07:28

Жозеп Боррель: военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Chris Emil JanÃŸEn / globallookpress.com

Военные запасы, которыми располагает Европейский союз, истощены из-за помощи киевской стороне. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Боррель», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле не видят смысла в возобновлении работы «нормандского формата», поскольку Второе минское соглашение больше не действует.

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