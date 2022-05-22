МИД Франции: не нужно обманывать Украину, процесс ее вступления в ЕС займет 15-20 лет

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22 мая 2022, 19:35 Источник: "Интерфакс"

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Говорить о том, что Украина окажется в Евросоюзе в перспективе года-двух, значит продавать Киеву иллюзии. Этот процесс займет 15-20 лет, заявил в воскресенье в эфире радиостанции Radio J министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

Он сравнил обещания, даваемые Украине о скором вступлении в Евросоюз, с контрактом, в котором самая важная информация написана внизу мелким шрифтом.

«Добро пожаловать в ЕС, но вы не прочитали в контракте внизу страницы [текст] мелким шрифтом: видите ли, это будет через 15 лет», - сказал он.

Бон призвал быть честными с Украиной и говорить прямо, что процесс вступления в Евросоюз очень длительный.

«Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет», - заявил он.

По его мнению, пока будет идти процесс вступления в ЕС, Европа должна предложить Киеву инициированный Макроном проект «европейского политического сообщества», ориентированный на страны, которые пока не входят в Союз, но хотели бы к нему приблизиться. Такой проект предполагает, в частности, возможность свободного перемещения по Европе и «частичное» использование бюджета Евросоюза для восстановления страны.

Ранее в воскресенье Бон заявил, что цель Франции — не допустить победу России в Украинском конфликте.