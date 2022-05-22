Представитель МИД Франции Клеман Бон: «Наша цель — не допустить победы России»

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22 мая 2022, 15:39 Источник: ТАСС

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, Vincent Isore/globallook.com

Франция оказывает поддержку Украине, чтобы обеспечить сохранность ее территорий и суверенитет, однако продолжает поддерживать диалог с Москвой, который пока не приводит к результату. Об этом заявил в эфире телеканала SeeNews в воскресенье министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

«Наша цель — не допустить победы России»,- заявил он, однако не стал уточнять, что именно Франция считала бы «победой Украины». По его словам, это было бы не дипломатично.

Он подчеркнул, что Франция с первых дней спецоперации поддерживает Киев, в том числе военной техникой, с целью «освобождения Украины» и «обеспечения сохранности ее территории». В то же время, по словам Клемана Бона, Париж все это время продолжает сохранять контакты с Москвой.

«Мы, Франция, - в частности президент [Макрон] поддерживаем сложный контакт, который пока не приводит к желаемым результатам, но поддерживается с Путиным», - заявил Бон.

Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция надеется на сохранение каналов связи с Россией, несмотря на решение РФ о высылке 34 дипломатов.