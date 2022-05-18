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Франция сохранит каналы связи с РФ, несмотря на объявление Москвы о высылке 34 французских дипломатов

, 20:55 Источник: ТАСС

Франция сохранит каналы связи с РФ, несмотря на объявление Москвы о высылке 34 французских дипломатов
Флаг Украины, Ilya Galakhov/globallook.com

Франция надеется на сохранение каналов связи с Россией, несмотря на ее решение о высылке 34 дипломатов, объявленное в среду. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала BFM.

Она подчеркнула, что Франция не находится с Россией в состоянии войны и не хочет этого.

«Президент Эммануэль Макрон будет сохранять открытым канал связи с Россией», - заявила Лежандр.

Она подчеркнула необходимость сохранения диалога, чтобы «достигнуть прекращения огня в Украине».

Ранее в среду МИД РФ в качестве ответной меры на недружественные действия официального Парижа объявил 34 французских дипломата персонами нон грата. 

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