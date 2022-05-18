МИД РФ: Москва объявила персонами нон-грата 34 дипломата Франции

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18 мая 2022, 14:28

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации в качестве ответной меры на недружественные действия официального Парижа объявило 34 французских дипломата персонами нон грата.

В российском МИД подчёркивают, что действуют зеркально на подобные провокационные выпады Франции. Власти страны объявили о высылке с французской территории 41 сотрудника дипломатических представительств РФ.

Отметим, накануне французский политик Стефан Буффето во вторник заявил, что Европа в отношении России допустила "непостижимую оплошность", а также напомнил, что до 1917 Российская империя являлась союзником Франции.