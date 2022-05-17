Французский политик Буффето заявил, что Европа в отношении России допустила «непостижимую оплошность»

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17 мая 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, pixabay.com

Французский политик Стефан Буффето во вторник заявил, что Европа в отношении России допустила "непостижимую оплошность", а также напомнил, что до 1917 Российская империя являлась союзником Франции.

Стефан Буффето выразил мнение, что образовавшуюся после распада СССР Россию следовало заново интегрировать в европейскую политику, обеспечив в Евразии равновесие. Однако ЕС принял решение подчиниться доктрине США, в соответствии с которой сближение с РФ недопустимо, так как такой шаг может стать причиной ухода американцев из Западной Европы.

Буффето убежден, что в последние годы именно Соединенные Штаты Америки дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке. Россия же, по мнению эксперта, является важным элементом мирового порядка, а не угрозой.