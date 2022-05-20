Дмитрий Полянский: страны Запада на заседании Совбеза ООН не опровергли сделку «зерно в обмен на оружие» с Украиной

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20 мая 2022, 08:21

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Западные государства на заседании Совета Безопасности ООН не опровергли сделку «зерно в обмен на оружие» с киевской стороной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации.

«Западные страны на заседании Совета Безопасности ООН не опровергли сделку с Украиной на зерно в обмен на оружие, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что сенатор-республиканец Билл Кэссиди предложил использовать российские активы для укрепления южной границы Соединенных Штатов.