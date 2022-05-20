Сенатор-республиканец Билл Кэссиди предложил использовать российские активы для укрепления южной границы США

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20 мая 2022, 07:51 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Американский сенатор Билл Кэссиди, Greg Nash - Pool via CNP / globallookpress.com

Сенатор Билл Кэссиди, представляющий Республиканскую партию, выступил с инициативой об использовании российских активов для укрепления южной границы Соединенных Штатов. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Американский сенатор Билл Кэссиди предложил использовать российские активы на укрепление южной границы США. Согласно внесенному в конгресс документу, с которым ознакомился RT, сумма средств должна равняться финансовой помощи, которую Вашингтон предоставит Украине», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По мнению Кэссиди, следует конфисковать имущество россиян и организаций РФ, подпавших под действие ограничительных мер, введенных в отношении Москвы.

Ранее на текущей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что, принимая решения о незаконных санкциях против России, западные страны спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие в мире.