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Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7

, 20:37 Источник: Telegram

Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал заявления глав МИД «Большой семерки» по итогам встречи, которая проходила в Германии с 11 по 13 мая.

В частности, лидер «Единой России» написал, что России «плевать на непризнание новых границ со стороны G7», так как для нее важна истинная воля людей, проживающих на этой земле. Он также посоветовал «западным друзьям» вспомнить «прецедент Косово».

Комментируя заявление министров о продолжении всесторонней военной помощи Украине, Медведев упрекнул западных политиков в том, что они предпочитают вести необъявленную войну с Россией, «вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей».

Он также обвинил глав МИД, которые призвали Китай не помогать России в обходе санкций, во вмешательстве во внутренние дела КНР.

«Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что», - написал Медведев.

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