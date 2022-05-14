Анналена Бербок: главы МИД стран G7 подчеркнули, что не признают изменения границ на Украине

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14 мая 2022, 14:01

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Marcus Brandt / globallookpress.com

Главы МИД государств «Большой семерки», проведшие трехдневную встречу в коммуне Вангельс на севере Германии, подчеркнули, что не признают изменения границ на Украине. Соответствующее заявление сделала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Главы МИД G7 подчеркнули, что не признают изменения границ на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Также Бербок отметила, что из-за ситуации, сложившейся на Украине, может наступить глобальный голод.

Как сообщалось ранее сегодня, руководители МИД стран «Большой семерки» заявили, что данные государства будут поставлять вооружения Киеву в случае необходимости на протяжении долгого времени.