Главы МИД стран G7 заявили, что эти государства будут поставлять оружие Украине в случае необходимости в течение долгого времени

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14 мая 2022, 13:23

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Руководители МИД стран «Большой семерки» заявили, что данные государства будут поставлять вооружения Киеву в случае необходимости в течение долгого времени. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

«Страны G7 утверждают, что будут поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени, говорится в совместном заявлении, принятом главами МИД стран G7 по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс на севере ФРГ», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель британского дипломатического ведомства Лиз Трасс указала, что власти Соединенного Королевства не стремятся «сменить режим» в России посредством введения все большего числа ограничительных мер.