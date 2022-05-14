Лиз Трасс: власти Великобритании не стремятся «сменить режим» в России с помощью введения все большего числа санкций

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14 мая 2022, 13:01

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Власти Великобритании не стремятся «сменить режим» в Российской Федерации посредством введения все большего числа ограничительных мер в отношении Москвы. На это, как передает ТАСС, указала Лиз Трасс, британский министр иностранных дел.

«Правительство Великобритании не стремится "сменить режим" в России с помощью введения все большего числа санкций, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Трасс призвала другие государства «Большой семерки» не отменять рестрикции против РФ до полного вывода ее войск с украинской территории и заключения мира.