Глава МИД Британии призвала другие страны G7 не отменять санкции против России до полного вывода войск с Украины и заключения мира

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13 мая 2022, 16:30

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Ddp Images / globallookpress.com

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, призвала другие государства «Большой семерки» не отменять ограничительные меры в отношении Российской Федерации до полного вывода ее войск с украинской территории и заключения мира. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Глава британского МИД призвала другие страны G7 не отменять санкции против России до полного вывода войск с Украины и заключения мира», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, польский президент Анджей Дуда высказал уверенность в том, что Москву принудят выплатить контрибуцию киевской стороне.