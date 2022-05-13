Польский президент Дуда высказал уверенность в том, что Россию принудят выплатить контрибуцию Украине

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13 мая 2022, 15:02

Президент Польши Анджей Дуда, Darek Delmanowicz / globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда высказал уверенность в том, что Российскую Федерацию принудят выплатить контрибуцию Украине. Точку зрения политического деятеля привел Telegram-канал РИА Новости.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — процитирован Дуда в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны ход специальной операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.