Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО

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13 мая 2022, 14:13

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин обсудил с членами российского Совета безопасности ход операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, сообщил Песков», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Спикер Кремля также отметил, что глава министерства обороны Сергей Шойгу рассказал участникам совещания, как осуществляется операция.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным без посредников.