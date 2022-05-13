Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент Владимир Путин обсудил с членами российского Совета безопасности ход операции на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине и потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, сообщил Песков», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Спикер Кремля также отметил, что глава министерства обороны Сергей Шойгу рассказал участникам совещания, как осуществляется операция.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным без посредников.