Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Путиным без посредников

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с главой Российской Федерации Владимиром Путиным без посредников. По данному вопросу Зеленский высказался в ходе интервью итальянскому телевизионному каналу Rai 1.
«Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов», — отметил Зеленский.
Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов указал, что Киев будет и дальше пытаться вернуть контроль над островом Змеиный, который находится в Одесской области.