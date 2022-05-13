Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Путиным без посредников

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13 мая 2022, 13:57

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с главой Российской Федерации Владимиром Путиным без посредников. По данному вопросу Зеленский высказался в ходе интервью итальянскому телевизионному каналу Rai 1.

«Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов», — отметил Зеленский.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов указал, что Киев будет и дальше пытаться вернуть контроль над островом Змеиный, который находится в Одесской области.