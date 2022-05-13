Глава военной разведки Украины Буданов: Киев будет и дальше пытаться вернуть остров Змеиный в Одесской области

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2022, 13:40

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев будет и дальше пытаться вернуть контроль над островом Змеиный, который находится в Одесской области. На это, как информирует Telegram-канал «Украина.ру», указал руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Украина подтвердила, что будет и дальше предпринимать попытки вернуть остров Змеиный, так как он имеет стратегическое значение и для Украины, и для РФ. Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения республики принимают все меры для разрешения ситуации с киевскими боевиками, находящимися на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.