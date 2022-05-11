Верещук рассказала, что Украина договаривается с РФ об обмене раненых украинских военных с «Азовстали» на российских пленных

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11 мая 2022, 22:23 Источник: ТАСС

"Азовсталь", V Ictor/globallook.com

Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила в среду, что Украина ведет с Россией переговоры об обмене раненых украинских военнослужащих, находящихся на территории «Азовстали» на российских пленных. Об этом она написала в своих соцсетях.

«В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с «Азовстали» через гуманитарный коридор. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными», - говорится в сообщении.

Верещук также подчеркнула, что договоренности пока не достигнуты, но «переговоры идут хорошо».

Ранее она сообщала, что все мирные жители выведены с территории комбината. Эту информацию подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин.