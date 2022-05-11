Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду заявил, что мирных граждан на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе больше нет.
По словам Пушили, так как гражданских на «Азовстали» не осталось, руки у нас развязаны.
Украинские националисты, боевики батальона «Азов» (в России запрещен) удерживали мирных людей на территории завода в качестве живого щита. О возможности эвакуации по организованным гуманитарным коридорам гражданским националисты вообще не сообщали.
Эвакуацию людей в Мариуполе генсек ООН Гутерриш в Москве обсуждал с Владимиром Путиным, а после в Киеве с Владимиром Зеленским.