Пушилин: мирных граждан на «Азовстали» в Мариуполе больше нет, теперь «руки у нас развязаны»

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11 мая 2022, 13:04 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду заявил, что мирных граждан на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе больше нет.

По словам Пушили, так как гражданских на «Азовстали» не осталось, руки у нас развязаны.

Украинские националисты, боевики батальона «Азов» (в России запрещен) удерживали мирных людей на территории завода в качестве живого щита. О возможности эвакуации по организованным гуманитарным коридорам гражданским националисты вообще не сообщали.

Эвакуацию людей в Мариуполе генсек ООН Гутерриш в Москве обсуждал с Владимиром Путиным, а после в Киеве с Владимиром Зеленским.