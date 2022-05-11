Политолог Гращенков заявил, что на этой неделе может быть объявлено от отставке девяти глав регионов, в том числе Куйвашева

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11 мая 2022, 11:20 Источник: Свободная пресса

Илья Гращенков, фото: Вконтакте

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что до конца недели будет объявлено об отставках девяти глав российских регионов. Эту информацию эксперт написал в соцсети и перечислил глав регионов и губернаторов, об отставке которых станет известно в ближайшие дни.

Гращенков назвал: глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Удмуртии Александр Бречалов. Губернаторы, по мнению Гращенков, об отставке которых скоро будет объявлено: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Новгородской области Андрей Никитин, Свердловской области Евгений Куйвашев.

Политолог также полагает, что могут быть предприняты и неординарные решения: в отставку могут отправиться губернаторы Липецкой области Игорь Артамонов и Оренбургской области Денис Паслер и глава Хакасии Валентин Коновалов, - сообщает «Свободная пресса».

Во вторник, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов РФ.

Политолог Евгений Минченко прокомментировал серию отставок губернаторов, которые 10 мая принял президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в апреле обратился к известному журналисту, телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона призвал журналиста «следить за своим языком».