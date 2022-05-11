Политолог Евгений Минченко: губернаторы должны перевести экономику на мобилизационные рельсы, если хотят сохранить посты

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11 мая 2022, 08:41 Источник: URA.RU

Политолог Евгений Минченко, фото: er.ru

Политолог Евгений Минченко прокомментировал серию отставок губернаторов, которые 10 мая принял президент РФ Владимир Путин. Решения покинуть свой пост приняли пять глав регионов, в том числе губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

По сведениям автора концепции «Политбюро 2.0» Евгения Минченко, один из главных критериев, по которому в Кремле решают о продолжении полномочий либо отставке глав регионов, это готовность к противостоянию с Западом из-за спецоперации на Украине, - сообщает URA.RU.

Минченко пояснил: «Первое — это настрой и готовность работать». Политолог отметил, что у ушедших, даже относительно молодых, «глаза не горели». Он уверен, для главы региона важно иметь страсть к тому, чем ты занимаешься.

Второе — это качественный политический менеджмент. По словам Минченко, важно выстраивать отношения с региональными элитами, создавать целостный образ того, что вы делаете как для избирателей, так и для элит, а также федерального центра. Эти два критерия универсальны.

Политолог назвал новый - готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Минченко заявил, что вне зависимости от того, сколько продлится спецоперация на Донбассе, России придется длительное время находиться в противостоянии с Западом, и это потребует качественной перестройки экономики.

10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов страны.