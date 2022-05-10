Томский губернатор Сергей Жвачкин сообщил о намерении оставить свой пост

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10 мая 2022, 14:33 Источник: Telegram

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, Kremlin Pool/globallook.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил во вторник о том, что покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовал телеграм-канал администрации региона.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым», -говорится в заявлении.

Жвачкин также напомнил, что существующее законодательство ограничивает работу губернатора двумя сроками, и никаких «лазеек», чтобы продлить его, он искать не намерен.

Кроме того, он подчеркнул, что его позицию поддержал президент РФ Владимир Путин, за что он ему «очень благодарен».

О планах губернатора, так же как и о предполагаемых кандидатах на эту должность, пока ничего не известно.