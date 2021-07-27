«Сережа очень тупой»: исчезновение афиши театра в Томске связали с обидой губернатора Сергея Жвачкина

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27 июля 2021, 13:59

Фото: соцсети

Спектакль под названием «Сережа очень тупой» должен был состояться в томском театре 20 августа, но его перенесли, а афиша исчезла с главной улицы города.



Так совпало, что губернатора Томска зовут Сергей Жвачкин. Версия о причастности главы региона к снятию афиши широко разошлась в социальных сетях, ведь он вполне мог сопоставить название спектакля с оценкой своих умственных способностей. Пресс-секретарь губернатора Константин Карпачев произошедшее комментировать отказался.



В то же время стало известно, что исчезновение баннера было связано с переносом спектакля.



«Мы сняли баннер, чтобы новые даты поставить», - сообщили в театре.



Тем не менее афишу на свое место пока вернуть не торопятся.





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