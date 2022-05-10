Губернатор Марий Эл Евстифеев принял решение покинуть пост

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10 мая 2022, 17:10 Источник: Telegram

Александр Евстифеев, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Марий Эл Александр Евстифеев во вторник, 10 мая, заявил, что принял решение оставить свой пост. По словам чиновника, такой шаг он совершает "в связи с истечением срока полномочий".

Александр Евстифеев сообщил, что обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой принять его прошение об отставке.

Глава Марий Эл выразил российскому лидеру благодарность за доверие и за заботу о республике, а также поблагодарил жителей региона за поддержку всех начинаний и политическую команду за слаженную работу.