Куйвашев призвал назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты» телеведущего Соловьева «следить за своим языком»

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28 апреля 2022, 15:38 Источник: РБК

Евгений Куйвашев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к известному журналисту, телеведущему Владимиру Соловьеву. Глава региона Евгений Куйвашев призвал назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты» «следить за своим языком». Видеообращение главы Свердловской области к Владимиру Соловьеву опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Телеведущий сказал, что есть уроженцы Екатеринбурга - блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации, и многие в Уральском федеральном округе их поддерживают. Но, как высказался Соловьев в своей программе «Полный контакт» с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, «у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». По мнению Соловьева, у некоторых людей в головах «такой мусор, что чистить и чистить».

Куйвашев, комментирую слова Соловьева, выразил сожаление, как Владимир Рудольфович высказался в отношении его земляков, горожан, жителей Екатеринбурга». Глава региона посочувствовал телеведущему, так как число почитателей и слушателей Соловьева после этих высказываний значительно уменьшилось».

Куйвашев, защищая регион и жителей Урала, сказал: «На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком». Губернатор предположил, что Соловьев высказался о екатеринбуржцах необдуманно и сгоряча и добавил, что жители Екатериннбурга будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою точку зрения.

Выступление Соловьева, ответ Куйвашева и реакцию журналиста на заявление главы региона опубликовал РБК.

После видеообращения Куйвашева Соловьев назвал свои слова обдуманными. По словам журналиста, глава региона мог бы позвонить ему лично и задать появившиеся вопросы. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить?... Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев.