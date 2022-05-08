Спикер Госдумы Володин о санкциях против России: «10 128 вызовов, чтобы стать сильнее»

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8 мая 2022, 09:32

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о санкциях, введенных в отношении Российской Федерации. Соответствующую публикацию спикер нижней палаты парламента разместил в своем Telegram-канале.

«10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее», — написал Володин.

Как отметил политик, «все, что нас не убивает, делает сильнее».

Накануне сообщалось, что заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович озвучил точку зрения, согласно которой члены ЕС смогут договориться об эмбарго на нефть из России в ближайшие дни.