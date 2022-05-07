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Замглавы Еврокомиссии Шефчович: страны ЕС смогут договориться об эмбарго на нефть из России в ближайшие дни

, 11:14

Замглавы Еврокомиссии Шефчович: страны ЕС смогут договориться об эмбарго на нефть из России в ближайшие дни
Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, H.Bilbao / globallookpress.com

Государства, являющиеся членами ЕС, смогут договориться об эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.

«Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что в ближайшие дни страны Евросоюза смогут договориться об эмбарго на нефть из России», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, намеренного защищать свои законные интересы.

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