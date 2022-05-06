Лавров: никакие санкции не смогут надломить волю народа России, намеренного защищать свои законные интересы

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6 мая 2022, 10:53

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Никакие ограничительные меры не смогут надломить волю народа России, намеренного защищать свои законные интересы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никакие санкции не смогут надломить волю российского народа, который намерен отстаивать историческую правду и защищать свои законные интересы, сообщил Сергей Лавров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони указал, что ЕС введет полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев.