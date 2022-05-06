Еврокомиссар Джентилони: ЕС введет полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев

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6 мая 2022, 10:38

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, Mauro Scrobogna / globallookpress.com

Европейский союз введет полное эмбарго на нефть из Российской Федерации через 9 месяцев. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Паоло Джентилони, занимающий должность еврокомиссара по вопросам экономики.

«Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через 9 месяцев, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель венгерского правительства Виктор Орбан высказал точку зрения, согласно которой для страны предложение ЕС об эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе.