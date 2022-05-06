Виктор Орбан: для Венгрии предложение Евросоюза об эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе

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6 мая 2022, 09:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Attila Volgyi / globallookpress.com

Для Венгрии предложение Европейского союза об эмбарго на энергоресурсы из Российской Федерации равносильно атомной бомбе. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.

«Премьер Венгрии Орбан заявил, что для страны предложение ЕС об эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее министр экологического перехода Франции Барбара Помпили указала, что соглашение о запрете поставок российской нефти в Евросоюз может быть достигнуто к концу текущей недели.