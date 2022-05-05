Французский министр Помпили: соглашение о запрете поставок нефти из России в Евросоюз может быть достигнуто к концу текущей недели

Соглашение о запрете поставок нефти из Российской Федерации в Европейский союз может быть достигнуто к концу текущей недели. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучила Барбара Помпили, французский министр экологического перехода.
«Соглашение по введению эмбарго на российскую нефть в ЕС может быть достигнуто к концу недели, сообщила министр экологического перехода Франции», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, что стоимость антироссийских санкций для жителей западных стран будет увеличиваться каждый день.