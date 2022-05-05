Французский министр Помпили: соглашение о запрете поставок нефти из России в Евросоюз может быть достигнуто к концу текущей недели

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5 мая 2022, 10:15

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Соглашение о запрете поставок нефти из Российской Федерации в Европейский союз может быть достигнуто к концу текущей недели. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучила Барбара Помпили, французский министр экологического перехода.

«Соглашение по введению эмбарго на российскую нефть в ЕС может быть достигнуто к концу недели, сообщила министр экологического перехода Франции», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, что стоимость антироссийских санкций для жителей западных стран будет увеличиваться каждый день.